بعد تصدره للتريند.. من هو المايسترو هاني فرحات؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المايسترو هاني فرحات، تريند مؤشر البحث "جوجل" بالسعودية، وذلك بعد نجاح حفله في موسم الرياض، وحصوله على الجنسية السعودية، لذا يرصد “دوت الخليج الفني” في السطور التالية أبرز المعلومات عنه:

من هو المايسترو هاني فرحات؟

المايسترو هاني فرحات، هو موسيقار وملحن مصري بارز، وُلد في 13 أغسطس 1971 ويعتبر فرحات واحدًا من أبرز وألمع الملحنين في عالم الأغنية العربية المعاصرة وبدأت مسيرته الفنية في مجال الموسيقى والتلحين منذ سن مبكرة، حيث أظهر مواهبه الموسيقية البارزة في التعامل مع مختلف الآلات الموسيقية وفي تكوين اللحن.

تميّزت أعماله بالتنوع والتجديد في أسلوب الموسيقى العربية، حيث استطاع أن يُضفي لمساته الخاصة على مجموعة واسعة من الأعمال الفنية، سواء كانت لفنانين مشهورين أم لوجوه جديدة في عالم الغناء.



أبرز أعمال الموسيقار هاني فرحات



له فضل كبير في تقديم العديد من الأغاني الناجحة لأشهر الفنانين العرب، ومن بين الأعمال التي لاقت نجاحًا باهرًا وحصدت شهرة واسعة كموزع وايضا قدم العديد من الحفلات الناجحة لعدد كبير من نجوم الفن منهم أنغام واصالة وعدد آخر وكبير من النجوم.

ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب".



كما وزع لإليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.



آخر أعمال هاني فرحات هي أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبدالوهاب.

وشغل الفترة الماضية منصب رئيس مهرجان الموسيقي العربية، ويتميز بقدرته على إبراز الجوانب الفنية الأصيلة في الأعمال التي يشارك في تلحينها، مما جعله يحظى بتقدير واحترام كبيرين في عالم الفن الموسيقي، وتاريخه الحافل بالأعمال الموسيقية المتميزة والناجحة يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات الرائدة في عالم التلحين والموسيقى العربية المعاصرة.