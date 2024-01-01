نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. كارولينا كرم تفتتح حفلات رأس السنة بوصل إستعراضية فى الزمالك.. وتطلق "يا كداب" مع بداية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت المطربة الاستعراضية الفرنسية كارولينا كرم اللبنانية الأصل أولى حفلاتها براس السنة فى مصر داخل أحد أماكن السهر الشهيرة بالزمالك، بحضور كامل العدد من السياح العرب والأجانب.

كارولينا كرم تشعل حفل رأس السنة

وأشعلت كارولينا حفل رأس السنة 2024 بعدد كبير من اغانيها الاسعراضية منها أغنية كليب "بمبى" أولى أغانيها باللهجة المصرية مع جاد شويرى والتى اشتق إسمها من اغنية "الحياة بقى لونها بمبى" السندريلا سعاد حسني بالإضافة إلى أغنية " لو كنت نسيت" التي قدمته مع النجم تامر حسني بإحدى فقرات حفله بمهرجان العالم علمين فى صيف 2024 وهي من أنجح أغنيات تامر وشيرين عبد الوهاب.

أبرز أغاني كارولين كرم التي قدمتها خلال الحفل

كما قدمت أغاني "سطلانه"، مخصماك" و"اليوم الحلو ده"..وغيرها من أشهر الكلاسيكيات الغربية الشهيرة التى حصدت المزيد من آجواء الإثارة.

كارولينا كرم تستعد لاطلاق أغنية" يا كداب "

على جانب آخر تستعد كارولينا لإطلاق أغنية مع بداية العام الجديد بعنوان " يا كداب" كلمات مصطفي حدوته ولحن وليد العطار وتوزيع ايهاب كلوبيكس وإنتاج تامر عبد المنعم pmg.

أبرز حفلات كارولينا كرم

وكانت كارولينا قد أحيت العديد من الحفلات والسهرات الضخمة التي أقيمت طوال صيف 2023 بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي والتي خطفت فيها الأنظار بمشاركة نجوم الأغنية تامر حسني وأحمد سعد وإيهاب توفيق وحسن شاكوش والتيك توكر الألماني نويل.