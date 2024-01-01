لهذا السبب.. شريف رمزي يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان شريف رمزي، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد أن احتفل بذكرى وفاة شقيقه صلاح رمزي الذي مر عليه 40 يومًا، والتي صادفت احتفال شريف بيوم ميلاده.

منشور شريف رمزي

وكتب شريف رمزى، قائلا: "أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهاردة يكون يوم 40 صلاح أخويا الله يرحمه ويصادف إنه يبقي نفس يوم ليلة عيد ميلادي الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح ويجمعنا بيك في الجنة اللهم عافه واعفُ عنه اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب يارب".

تعليق مؤثر بعد وفاة شقيق شريف رمزي

وكان الفنان شريف رمزي، قد كتب تعليقًا مؤثرًا بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، قال خلاله:" مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة، من يوم ما اتولد ".

وأضاف:" حياتي ما عمرها ما هتبقى زي ماهي من غيره، بس مفيش حد غالي على ربه، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه.. بطلب من كل الناس تدعيله".

وفاة شقيق شريف رمزى

يذكر أن صلاح رمزي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، بعد معاناة مع المرض ودخوله في غيبوبة لأكثر من عام، وتلقى العزاء شقيقه الفنان شريف رمزي، وحضر العزاء عدد كبير من النجوم أبرزهم: هاني رمزي وأحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد زاهر وابنته ليلى زاهر ودينا فؤاد عمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز وامير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطي والكاتب محمد حفظي والمنتج وائل عبد الله ومحمد أحمد السبكي وشيكو ومحمود عبد الغفار وتامر حسني.

كما حضر كل من: مي نور الشريف كريم فهمي ومحمد محمود عبد العزيز والمخرجة منال الصيفي ودرة ويسرا ودنيا عبد العزيز ومحمد العدل والمخرج معتز التوني ووليد فواز وهشام ماجد وخالد زكي وأحمد صيام وماجد المصري وأشرف زكي وعمر السعيد وسهير رمزي والمخرج عماد قاسم والمخرج شادي علي والمنتج هشام عبد الخالق ودينا وهدى رمزى والإعلاميين رامي رضوان وعمرو الليثي، وشيرى عادل ومحمود عبد المغني والمنتج طارق الجنانينى ومحمد حماقي وحمدي بدر وشاندو وكريم محمود عبد العزيز والإعلامية مها الصغير ومحمد كريم وريهام أيمن ووبشرى ويسرى اللوزي وماندو العدل وانجي وجدان.