نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الموسيقار الكبير حلمي بكر علي نفقة الدولة بعد رفضه العلاج بمستشفيات نقابة الموسيقيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر قرار في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين قرار بعلاج الموسيقار حلمي بكر على نفقة الدولة بأحد المستشفيات التابعة للقوات المسلحة نظرًا لما قدمه من أعمال فنية على مدار 50 عامًا ومعاناته مع المرض وتحديدًا بعد تعرضه لعملية نصب كبيرة أدت إلى خسارته مبلغ 2 مليون جنيه.

وهو الأمر الذي أكدته سماح القرشي زوجته مشيرة أنها من المفترض أن تنقل حلمي بكر بعد ساعات قليلة من الآن لإحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.



رفض الموسيقار حلمي بكر العلاج بمستشفى تابع لنقابة المهن الموسيقية

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر رفض تلقي العلاج بمستشفى تابع لنقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أنه تعرض للنصب من قِبل النقابة بعد تلقيه العلاج هناك في شهر يناير الماضي.

وأكد حلمي بكر أنه تعرض للنصب من قِبل نقابة المهن الموسيقية، في أثناء تلقيه العلاج بمستشفى النقابة، حيث إنهم تلقوا منه 150 ألف جنيه خلال شهر علاج.

رد فعل مصطفى كامل على علاج حلمي بكر

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه يعتبر الموسيقار حلمى بكر بمثابة شقيقه الأكبر، مشيرًا إلى أنه دائم التواصل معه.





وتابع نقيب الموسيقيين: "مفيش بيني وبينه أى شيء ممكن يزعلنا من بعض، وأتمنى له الشفاء العاجل ويقوم لنا بالسلامة".



واستطرد: "طول الوقت أقف معه في أزماته الصحية وغيرها، وواجب عليا وعمري ما أتخلى عنه، ولا شيء يحدث معه من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين إلا بعلمي وتخطيطي حتى الآن".



وأكد أنه تدخل في حل أزمة النصب الأخيرة التي تعرض لها الموسيقار حلمى بكر، متابعًا: "حاولت أحل الموضوع، وهفضل أدافع عنه طول الوقت".