بعد حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت.. مي عمر تتصدر تريند " جوجل " السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة مي عمر، محرك البحث جوجل بالسعودية في الساعات الماضية ، وذلك بعد مشاركتها صور برفقة زوجها المخرج محمد سامي خلال حفل الموسيقار عمر خيرت.



إطلالة مي عمر في حفل عمر خيرت

وظهرت مى عمر خلال حفل الموسيقار عمر خيرت بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستانًا باللون الأسود السادة بقوام ممشوق واعتمدت على وضع المكياج باللمسات البسيطة وترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

مي عمر تحتفل بالعام الجديد

ومن ناحية أخرى خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة، وذلك تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الجديدة 2024 التي انطلقت اليوم الإثنين 1 يناير.

ونشرت مي عمر عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت بفستان أحمر دون أكمام مزود بريش.

آخر أعمال مي عمر



جدير بالذكر، أن مي عمر، شاركت في سباق مسلسلات رمضان الماضي 2023، بمسلسل علاقة مشروعة مكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتي مها سليم وميديا هب – سعدي جوهر".

أحداث مسلسل علاقة مشروعة دارت فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.



