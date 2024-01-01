نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم محمود عبدالعزيز يعيد تقديم فيلم "البحث عن فضيحة".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان كريم محمود عبدالعزيز مؤخرًا على إعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة”، الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بمعالجة سينمائية جديدة، من إخراج رامي إمام، وحاليًا تواصل شركة سينرجي الترشيحات والتعاقد مع باقي الأبطال.



أحدث أعمال كريم محمود عبدالعزيز

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وينتظر الفنان كريم محمود عبدالعزيز خلال الأسابيع القادمة عرض الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي، إنتاج أمير شوقي وإخراج خالدمرعي، ويشارك فيه مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمد محمود عبدالعزيز، سليمان عيد، أحمد بدير، وعدد من ضيوف الشرف، عرض له فيلم "بيت الروبى" يتميز بأنه يتضمن في أدوار بطولة العديد من الفنانين كالنجمين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز والممثلة اللبنانية نور وتارا عماد بالإضافة إلى عدد كبير ممن يشاركون فيه، يتولى إخراجه بيتر ميمي، ويكتبه محمد الدباح وريم القماش، ويتم إنتاجه تحت إشراف شركة سينرجي فيلمز.



آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز هو فيلم "شلبي" مع روبي بيومي فؤاد وحاتم صلاح والطفلة سيليا سعد وسليمان عيد، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وايضا شارك في مسلسل شقة فيصل، الذي عرض عام 2019، وكان من تأليف محمد صلاح العزبوإخراج شيرين عادل وشارك فيه أيتن عامر، أحمد فتحي، أيتن عامر، نسرين أمين، وائل نور، كما شارك في نفس الموسم بمسلسل هوجان،بطولة محمد إمام، أوس أوس، صلاح عبدالله وميرنا جميل.