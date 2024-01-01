نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثراء جبيل تشارك متابعيها بمقطع من أغنية "ماوحشتكيش" لـ تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ثراء جبيل على مشاركة متابعيها بكواليس أحدث أعمالها الغنائية الجديدة مع تامر حسني، والتي تحمل اسم "ماوحشتكيش"، المقرر طرحها قريباً ضمن ألبومه الجديد، والذي يحمل اسم "هرمون السعادة".



وشاركت ثراء جبيل جمهورها بمقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت تعليقًا قالت فيه: "كواليس أغنية ماوحشتكيش من ألبوم هرمون السعادة.. قريبًا".

تعليقات الجمهور على منشور ثراء جبيل

وفورمشاركة المنشور نال على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منورين الدنيا كلها"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال ثراء جبيل

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل "ورق التوت"، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني على قناة cbc، ودارت أحداثه في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما عالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.



أبطال مسلسل "ورق التوت"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.