انت الأن تتابع خبر أنغام بنفس فستان مي عمر.. أثارت جدل كبير على السوشيال والفرق كبير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت أنغام بنفس فستان مي عمر وهي من أبرز الصور التي نشرتها من إطلاتها الأولى من حلقات برنامج XFactor خلال الموسم الجديد 2024، وهي من أكثر الأشياء الذي لفتت أنظار الجميع لها في الساعات الأخيرة الماضية، وتعتبر من أكثر الصور المميزة.

أنغام بنفس فستان مي عمر

وأطلت الفنانة أنغام بنفس فستان مي عمر وهو مخمل زيتي لامع ومن تصميم زينة زكي وفيه فتحه على شكل حرف الـ V، وهو عند منطقة الصدر وفتحة جانبية أيضاً من عند الفخذ في جانب الفستان، وحرصت على رفع شعرها إلى الأعلى.

وهو نفس الفستان الذي ظهرت به الفنانة مي عمر باللون البنفسجي، وذلك في حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائية العربية، وهو الذي أقيم مع نهاية شهر سبتمبر الفائت، وحصلت على الجائزة التي أطلق عليها الإبداع والتميز وهو كأفضل ممثل عن دورها المميز في مسلسل “علاقة مشروعة”.

آخر أعمال أنغام

وحصلت الفنانة أنغام على انتشار كبير وهو الذي حققته أغنية سيبك انت، وهي التي قامت بطرحها مؤخراً وأنها وصلت لأكثر من مليون ونصف مشاهدة على يوتيوب، وهذا حدث بعد مرور حوالي 11 يوم من إصدارها، وهي من أكثر الأغاني التي حصلت إعجاب الكثيرين.

وأما عن الأغنية فهي التي حصلت على مشاهدة وتفاعل كبير من خلال جميع المتابعين، وهي التي حققت نسبة مشاهدة كبيرة وصلت لمليون و487 ألف و635 مشاهدة، وهذا بعدما أصدرت من 11 يوم، وهي من أكثر الأغاني المميزة التي تابعها الكثيرين على يوتيوب.

واستمرت أنغام في الترويج للأغاني الخاصة بألبومها، وهذا جاء من خلال حساباتها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضاً غيرت غلاف صفحتها على موقع فيس بوك، ووضعت بوستر خاص بها، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بأنها تصدرت التريند للعديد من الأيام.