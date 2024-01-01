نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بـ ريم البارودي بعد عرض حلقات حكايات بنات السباعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشاد عدد كبير من جمهور التواصل الإجتماعى بأداء الفنانة ريم البارودي بعد عرض حكاية "بنات السباعي"

حيث تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Jawwy إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".



وقام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها

حيث اكتسحت معظم صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بمشاهدها في العمل.

تفاصيل حكاية بنات السباعي

تعتبر حكاية بنات السباعي هي البطولة الأولى للفنانة ريم البارودي، وستكون مكونة من 5 حلقات، وهي الحدوتة الثانية من مسلسل حدفاصل، بعد الحدوتة الأولى " خيال حلمي"، ويشاركها البطولة محمود حجازي، محمد التاجي، هناء الشوربجي، أحمد جمال سعيد، ومنتأليف محمد إبراهيم عوض، وإنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، وإخراج تامر حمزة.

ريم البارودي تروج لحكاية بنات السباعي

وكانت ريم البارودي قد روجت عن حكاية "بنات السباعي"، بنشرها البوستر الدعائي الخاص بالحكاية عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة: توكلنا على الله بدء مسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي للمخرج الكبير المبدع الأستاذ تامر حمزة حصريا على jawwy Tv وstc Tv.



آخر أعمال ريم البارودي

يعتبر مسلسل نقل عام هو آخر أعمال الفنانة ريم البارودي، الذي عُرض عام 2022، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي،وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم: سميحة أيوب، محمود حميدة، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، ريم البارودي، والعمل من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.