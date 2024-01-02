فن ومشاهير

غدا.. عزاء الإعلامية كاريمان حمزة بمسجد النزهة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - تُنظم مراسم العزاء للإعلامية كاريمان حمزة، التي فارقت الحياة أمس بعد صراع طويل مع المرض، وتمت صلاة الجنازة امس في مسجد السيدة نفيسة، بينما ستُقام صلاة الجنازة الرسمية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 يناير، في مسجد النزهة بمدينة نصر.

5558dee982.jpg

الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية كاريمان حمزة، عملت في مجال البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 حتى عام 1999، والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام.

6fafeab0c3.jpg

الإعلامية كاريمان حمزة 

 

انطلقت في مسيرتها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي"، حيث قامت بتقديم أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدى تاريخها الطويل، بالتعاون مع علماء دين إسلاميين متنوعين، بالإضافة إلى ذلك، قامت بتأليف عدة كتب، منها "لله يا زمري"، "نيجار والغابة"، و"سيد الخلق"، وأبدعت أيضًا في تقديم مجموعة من البرامج مثل "الرضا والنور"، "بالحق أنزلناه وبالحق نزل"، و"كلمة طيبة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا