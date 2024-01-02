غدا.. عزاء الإعلامية كاريمان حمزة بمسجد النزهة

القاهرة - محمد ابراهيم - تُنظم مراسم العزاء للإعلامية كاريمان حمزة، التي فارقت الحياة أمس بعد صراع طويل مع المرض، وتمت صلاة الجنازة امس في مسجد السيدة نفيسة، بينما ستُقام صلاة الجنازة الرسمية يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 يناير، في مسجد النزهة بمدينة نصر.

الإعلامية ومقدمة البرامج المصرية كاريمان حمزة، عملت في مجال البرامج الدينية بالتليفزيون المصري منذ عام 1970 حتى عام 1999، والدها هو الدكتور عبد اللطيف حمزة، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام.

الإعلامية كاريمان حمزة

انطلقت في مسيرتها بتقديم برنامج للأطفال بعنوان "قرآن ربي"، حيث قامت بتقديم أكثر من 1500 حلقة تلفزيونية على مدى تاريخها الطويل، بالتعاون مع علماء دين إسلاميين متنوعين، بالإضافة إلى ذلك، قامت بتأليف عدة كتب، منها "لله يا زمري"، "نيجار والغابة"، و"سيد الخلق"، وأبدعت أيضًا في تقديم مجموعة من البرامج مثل "الرضا والنور"، "بالحق أنزلناه وبالحق نزل"، و"كلمة طيبة".