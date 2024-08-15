تعرف على أسعار تذاكر حفل كايروكي وتووليت بمهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان العلمين، عن توافر تذاكر حفل كايروكي وتووليت، المرتقب يوم 23 أغسطس، وجاءت أسعار التذاكر بين الفئات السعرية التالية 500 جنيهًا، 900 جنيهًا، 50 ألف جنيهًا، 80 ألف جنيهًا.



وتشهد فرقة كايروكي بقيادة المطرب أمير عيد نشاطًا فنيًا موسعًا وذلك بعد تعاقدها مؤخرًا على إحياء حفل غنائي جديد بتونس يقام يوم 3 من شهر يوليو القادم ضمن فعاليات دڤة الدولي.



آخر حفلات كايروكي



وأحيا فريق كايروكي حفلًا غنائيًا بالأردن مؤخرًا، وسط حضور عدد كبير من جمهورهم هناك.

وقدمت فرقة "كايروكي" خلال الحفل، الذي خصص جزء من ريعه لصالح الأهل في قطاع غزة نتيجة للحرب الممتدة هناك، أغنية "تلك قضية" تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بشكل عام، ومع أهالي القطاع بشكل خاص، وتضامنًا معهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة واستعادة ما أُخذ منهم بالقوة.



أبرز المعلومات عن كايروكي



و "كايروكي" هي فرقة غنائية روك مصرية تغني باللهجة المصرية، واكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

بدأت الفرقة بشكل رسمي في 2003، وتتألف من خمسة أفراد: أمير عيد غناء وجيتار، شريف هواري جيتار وصوت، تامر هاشم درامز، آدم الألفي باس جيتار، وشريف مصطفى أورغ.