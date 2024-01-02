تعرف على بطلة كليب ”موحشتكيش” لـ تامر حسني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 08:30 صباحاً - أعلن أول أمس نجم الجيل تامر حسني عن مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" الذي هي ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" وقد قام تامر حسني بغناء نقطع منها في حفلته في مهرجان "أم الإمارات" في ليلة رأس السنة.

وانهالت التعليقات الإيجابية على ذلك المقطع وأصبحت تريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا موقع تيك توك.

وكشف نجم الجيل تامر حسني عن كواليس تصوير الفيديو كليب حيث نشر الكواليس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وظهرت في الكليب الفنانة الشابة ثراء جبيل أنها بطلة الكليب، ويعد هذا هو التعاون الأول بين تامر حسني وثراء جبيل.

الجدير بالذكر أن أغنية "موحشتكيش" هي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن يطرح الكليب قريبًا.