أبرز المسلسلات التي تقرر تجديدها لمواسم إضافية في 2024 في هوليوود

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أحمد جودة - القاهرة - خلال عام 2023، كانت هناك مجموعة من المشاريع التليفزيونية التي حققت نجاحا ومعدلات مشاهدة كبيرة، دفعت الشركات المنتجة لها للعمل على طرح مواسم إضافية منها للعام الجديد.

مسلسل Abbott Elementary

ووفق ديد لاين، فيما يلي مجموعة من أبرز المسلسلات التي تقرر تجديدها لموسم آخر إضافي ومنها مسلسل Abbott Elementary الذي يتم تجديده لموسم ثالث.

مسلسل Acapulco

ومسلسل Acapulco الذي يتم تجديده لموسم ثالث، ومسلسل Accused الذي يتم تجديده لموسم ثاني، ومسلسل Adventure Time Fionna and Cake من مسلسلات الرسوم المتحركة الذي يتم تجديده لموسم ثاني.

أيضًا خلال عام 2024 الجاري، تشهد صناعة التليفزيون إلغاء مجموعة كبيرة من الأعمال التليفزيونية التي استمرت على مدار السنوات الماضية عبر منصات البث المختلفة.

أبرز الأعمال التليفزيونية التي تقرر إلغاء عرضها رسميًا

وكشف موقع ديد لاين عن قائمة باسماء أبرز الأعمال التليفزيونية، منها الدرامي ومنها أفلام الرسوم المتحركة التي تقرر إلغاء عرضها رسميًا من العام الجاري.

ومنها مسلسل The Afterparty من أعمال منصة أبل، ومسلسل Agent Elvis من مسلسلات الرسوم المتحركة، ومسلسل Alaska Daily بعد عرض موسم وحيد منه.

ومسلسل All Rise، ومسلسل Amber Brown، ومسلسل American Auto من أعمال NBC كوميدي.