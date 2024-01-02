تعرف على تفاصيل حفل ماجد المهندس في دبي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك في دبى يوم 12 يناير الشهر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

تفاصيل أغنية ماجد المهندس مع أصالة نصري

وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصري، قد طرحا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدي" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس.



آخر أعمال ماجد المهندس



وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيوني" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.