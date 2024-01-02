نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان: أحمد الفيشاوي شخصية حرة.. وانتظروا "عادل مش عادل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان محمد رضوان، حالة من النشاط الفني خلال الأونة الأخيرة حيث يشارك في فيلم "عادل مش عادل" وغيرها من الأعمال مثل مسلسل العودة والتقى “دوت الخليج الفني” بالفنان المتألق في كواليس التصوير، وكشف لنا كثير من التفاصيل حول مشاركته في فيلم "عادل مش عادل"، وإلى نص الحوار:

*ماذا عن دورك في فيلم "عادل مش عادل"؟

أقدم شخصية يحدث صراع بينها وبين أحمد الفيشاوي بطل الفيلم وفي نهاية الفيلم يعترف للبطل بتسببه في الأحداث التي حصلت ضد الفيشاوي، الفيلم تم وضع طريقة سرد له فيها إثارة وتشويق.

*وما رأيك في أحمد الفيشاوي؟

الفيشاوي شخصية حرة يعمل ما يحلو له ولا يوجد أحد يعوق أفكاره أو تصرفاته وهو طول الوقت مثل الطفل الصغير وهو كشخص محبوب من الكل.



*ما هي طبيعة الشخصية التي تقدمها في فيلم "عادل مش عادل"؟

أقدم شخصية رئيس أو صاحب المكتب الكبير الذي يعمل فيه عادل وبالتأكيد عادل مش عادل لأنه من الممكن أن يُخرج أحد من حبل المشنقة وهذه هي فكرة الفيلم،هو اسمه عادل لكن لا يقدم شيء فيه عدل، ساحة القضاء هي مسرح الأحداث لدينا في الفيلم.

اسم الشخصية التي أقدمها في الفيلم "سمير" وأنا مدير أحمد الفيشاوي في الفيلم ومحامي كبير وويحدث تفاصيل كثيرة كوميدية ومواقف مضحكة بيني وبينه في الفيلم، وهذه الشخصية لم أقدمها من قبل وهذا ما جعلني أقرر المشاركة، والعلاقة بنا في الفيلم مثل القط والفار والإثنين بيتصيدوا الأخطاء لبعض وبيوقعوا بعض في شر أعمالهم.

*هل هذا هو أول عمل يجمعك بالفنان أحمد الفيشاوي؟

بالتأكيد لكن أنا أعرف أحمد الفيشاوي منذ فترة طويلة فوالده الفنان فاروق الفيشاوي سبق وعملت معه في المسرح وكذلك والدته الفنانة سمية الألفي في المسرح القومي، وأحمد كان يتواجد مع والده ووالدته في المسرح، وجمعتنا مواقف لطيفة وكوميدية.

*وماذا عن أعمالك المقبلة؟

هناك مسلسل العودة يتم عرضه حاليًا وهناك مسلسل اسمه السرداب سيتم عرضه على منصة.



*وما هي الأعمال التي ستقدمها في رمضان؟

لا يوجد حتى الآن لكن هناك مسلسل السرداب إخراج استاذ محمد أبو غزالة وبطولة أحمد حاتم ومجموعة كبيرة من الفنانين.

*وما رأيك في ردود الأفعال بشأن مسلسل العودة؟

ردود الأفعال مُرضية وجميلة والمسلسل تريند على منصة واتش إت والناس كانت فاكراني شخص طيب وتفاجأت.