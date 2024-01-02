نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تطرح مسابقة للجمهور لحضور العرض الخاص لفيلم " عصابة عظيمة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن مسابقة للجمهور عبر صفحة برنامج “ صاحبة السعادة ” بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” وذلك لدخول العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة”، من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة، وتخصيص 10 تذاكر دعوة لدخول العرض الخاص للفيلم، للتصوير مع أبطاله وحضور العرض.

تفاصيل مسابقة إسعاد يونس تطرح مسابقة للجمهور

وكانت تفاصيل المسابقة هي الإجابة على أربعة أسئلة، السؤال الأول، هو ما الاسم الحقيقي للفنان عنبة؟، والسؤال الثاني هو أذكر 4 أفلام البطل أو البطلة كان كفيفا؟، والسؤال الثالث فيلم «عصابة عظيمة» رقم كام بطولة لإسعاد يونس؟، معلقة بأسلوب ساخر: “انزلوا خدوا غطس في التاريخ وارجعوا تاني”.

إسعاد يونس تروي موقف كوميدي

كما روت إسعاد يونس موقفًا كوميديًا حدث لها خلال برنامج “ صاحبة السعادة ”، قائلة: “كنا في بلد ما وأنا كنت عروسة جديدة، وكانت معنا مجموعة منها حسين كمال وسمير خفاجة وعمر عبدالعزيز، وشجعونا على ركوب الباراشوت، علما بأنه كان حينها بدائي، وقرروا التجهيز لمقلب لنا، وتركوني، وعند هبوطي من البارشوت اتسحلت في الشاطئ بأكمله، ولميت كل زبالة الشاطئ”.

نجوم فيلم عصابة عظيمة

جدير بالذكر، أن فيلم عصابة عظيمة من بطولة النجوم إسعاد يونس،والفنانة فرح الزاهد والفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية.

عودة إسعاد يونس للسينما

ويمثل فيلم عصابة عظيمة عودة قوية لإسعاد يونس في السينما بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث تحدثت عن تلك العودة، قائلة: “إحساس غريب ورعب رهيب، وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير.. الزمن بيتغير، ومش كل حاجة زي زمان، لكن الفكرة كانت جذابة لدرجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص ويغامر بيها”.