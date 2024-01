جينفر لوبيز تنشر لقطات من رقصات أغنيتها الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت النجمة جينفر ولبيز بمشاركة مقطع فيديو تشويقي مع متاعبيها على إنستجرام، كشفت من خلاله عن جزء من روتين الرقصات التي ستظهر في الفيديو الغنائي الجديد الذي تستعد لطرحه قريبًا.

Can't Get Enough

ووفق ديلي ميل، الفيديو الغنائي الجديد سيكون لأغنية ستطرحها جينفر لوبيز بعنوان Can't Get Enough عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

في الوقت نفسه كانت قد بدأت النجمة جينفر لوبيز تصوير مشاهد فيلمها الجديد الذي يدور في احداث من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Unstoppable.

ووفق ديلي ميل، ظهرت جينفر لوبيز في موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة لوس أنجلوس، وتجسد به شخصية باسم جودي روبلز.

فيلم The Mother

وكانت قد احتفلت النجمة جينفر لوبيز مؤخرا، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد The Mother، الذي تعود من خلاله لوبيز لأفلام الأكشن من جديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفالية العرض الخاصص التي احتضنتها مدينة نيويورك في قاعة عرض تابعة لفندق The Whitby Hotel.

أبطال فيلم The Mother

وفيلم The Mother الجديد لجينفر لوبيز، تقرر طرحه للعرض في صالات العرض السينمائية بتاريخ يوم 12 مايو المقبل.

ويشارك في بطولته لوسي بايز، وعمري هردويك، وجوزيف فاينس، وبول راجي، وغايل جارسيا برنال.