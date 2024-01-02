فيلم Wonka يستقر على صدارة شباك التذاكر الأمريكي مع بداية 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - أستقر فيلم Wonka الجديد للممثل الشاب تيموثي شالمي على صدارة شباك التذاكر الأمريكي مع بداية عام 2024 الجديد.

إيرادات الفيلم

ووفق ديلي ميل، الفيلم حتى الآن حقق إيرادات إجمالية في شباك التذاكر المحلي بأمريكا، وصلت 142.5 مليون دولار، متفوقًا على أفلام أخرى أبرزها "أكوامان".

فيلم Wonka

يواصل الفيلم الجديد Wonka للممثل الشاب تيموثي شالمي تحقيق نجاحًا مميزًا على مستوى شباك التذاكر، بعد حصده لإيرادات افتتاحية مميزة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم نجح في حصد 39 مليون دولار في افتتاحيته بشباك التذاكر الأمريكي، مستمرًا في حصد الثناء من النقاد والمشاهدين.

شخصية ويلي وانكا صانع الشوكلاتة

وصحت تنبؤات الخبراء بالنسبة لفيلم وانكا الجديد الذي يجسد به الفنان الشاب تيموثي شالمي شخصية ويلي وانكا صانع الشوكلاتة.

ووفق موقع ديد لاين، فإن توقعات الخبراء تشير إلى احتمالية تحقيق الفيلم لافتتاحية في شباك التذاكر تتراوح بين 35 و40 مليون دولار.

ويجسد تيموثي شخصية صانع الشوكلاتة التي سبق وأن جسدها النجم جوني ديب في فيلم عن القصة نفسها.