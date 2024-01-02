رمضان 2024.. هاني رمزي يكشف عن تفاصيل مسلسل "دون مقابل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك هاني رمزي في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل دون مقابل، بدء تصوير أولي مشاهده، يبتعد هاني خلال العمل عن الكوميديا ويقدم دور تراجيدي اجتماعي، ويكشف عن بطولات رجال الشرطة وتضحياتهم من أجل البلد.

تفاصيل مسلسل دون مقابل

يشارك في بطولة مسلسل دون مقابل: هاني رمزي، داليا البحيري، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي، ومكون من 30 حلقة، وتجسد داليا البحيري شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء، ويجسد هاني رمزي شخصية ضابط شرطة متقاعد خلال أحداث العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال شهر يناير الحالي.

التعاون بين هاني رمزي وداليا البحيري

دون مقابل، ليس العمل الأول الذي يجمع بين هاني رمزي وداليا البحيري، حيث سبق وتعاونا من قبل في فيلم محامي خلع، الذي عرض عام 2002، ومسرحية أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل، التي عرضت عام 2021، والمسلسل السعودي أيام العسل، الذي عرض عام 2019.

هانى رمزى يهنئ جمهوره بمناسبة العام الجديد

ومن ناحية اخري، حرص الفنان هاني رمزي على تهنئة جمهوره بمناسبة حلول عام 2024 اليوم بعد منتصف الليل، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والسعادة للجميع، وشارك صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: "نشكر ربنا على كل اللي فات، وعلى كل اللي جاي، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة وسعادة على كل الناس".

آخر اعمال هاني رمزي

والجدير بالذكر ان مسلسل القاتل الذي أحبني، آخر بطولات هاني رمزي في الدراما التلفزيونية، وعُرض العمل العام الماضي 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك بجانب هاني في بطولته كل من سهير رمزي، صلاح عبدالله، محمد جمعة، دنيا ماهر، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، ومحمد أبو داود، والمسلسل من تأليف صلاح عربي وإخراج عمرو عابدين، وظهر أيضًا ضيف شرف في مسلسل العائدون، والذي عرض في موسم رمضان 2022، بطولة أمير كرارة وأمينة خليل، وشارك به كل من محمود عبدالمغني، جيهان خليل، صبري عبدالمنعم، ميدو عادل، كما شارك خلاله العديد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج ومحمد ممدوح، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.