نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول عصام كاريكا للعرض الخاص لـ فيلم "الإسكندراني" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الفنان عصام كاريكا لريد كاربت العرض الخاص لفيلم الأسكندراني للفنان أحمد العوضي والذي يعد البطوله الأولى المطلقه له وقام الفنان عصام كاريكا بعمل الحان الأغاني الخاصة للفيلم وحرص على حضوره العرض الخاص ليشارك النجاح ويهنئ أصدقائه وزملائه في العمل.

وحرص على حضور العرض الخاص عدد كبير من النجوم منهم من هم ضيوف على الفيلم ومنهم من هم أبطال في العمل.

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية، وحصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.