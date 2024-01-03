نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف سبب عدم حضور ياسمين عبد العزيز معه في العرض الخاص لـ "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" في إحدي سينمات أكتوبر.

ولاحظ البعض غياب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن العرض الخاص للفيلم وهذه ليست عادتها فقد أوضح الفنان أحمد العوضي سبب عدم حضور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز العرض الخاص قائلًا: "وحش الكون حرارتها عليت من الصبح ومقدرتش تيجي معايا، بس هتحضر معايا العرض الخاص يوم الخميس المقبل في مكان آخر"

اخر ظهور العوضي وياسمين سويا

حضور العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

وحضر العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" أبطاله ومخرج الفيلم وفريق الانتاج، بجانب عدد كبير من الفنانين الضيوف وعدد أيضًا من أبطال العمل منهم عصام السقا وزينه ومحمد رضوان محمود حافظ ومحمد صلاح وأحمد العوضي وعدد من مشاهير التيك توك والبلوجر.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

و قد حصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.

ما هي آخر أعمال الفنان أحمد العوضي؟

ويذكر ان اخر اعمال أحمد العوضي في موسم رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل ضرب نار، والذي شاركته بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مها نصار، سهير المرشدي، إنتصار، إيمان السيد، تامر نبيل، ضياء عبد الخالق، وغيرهم من الفنانين، في عمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، بعدما سافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، قبل أن يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.