نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي هشام تكتب: لماذا ينجذب الجمهور للأغاني الدرامية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الأغاني الدرامية الحزينة كما وصفها الجمهور وعلى العكس فقد نالت الأغاني الدرامية هذه نجاحًا كبيرًا من قبل الجمهور ولكن السبب الذي يدور دائمًا في أذهاننا ما السر وراء إنجذاب الجمهور للأغاني الدرامية أكثر من الأغاني السريعة والمُفرحة؟

فبعد مراجعة آراء الجمهور في الأغاني الدرامية التي طُرحت في الفترة الأخيرة توصلنا إلى السبب وراء حبهم الشديد في تلك النوعية من الأغاني، وهذا بسبب أن من وجهه نظرهم انا هذه الأغاني تصف شعورهم وما يمرون به في حياتهم سواء من فقد عزيز عليهم أو ترك حبيب لهم أو مرورهم بأزمة معينة في حياتهم فيقولنا أن هذه الأغنية تصف ما نشعر به كأن شاعر ومطرب الأغنية عايش حياتنا.

ومن أكثر الأغاني الدرامية التي طرحت الفترة الأخيرة وتواجد عليها وصف من الجمهور في التعليقات أنها تصف حياتهم وشعورهم هي أغنية رحلة الحياة لـ حمزة نمرة، أغنية جيت متأخر لـ رامي جمال، أغنية مكانك ومتتعوضش لـ عمرو دياب.

وأصبحت هذه الأغاني متصدرة التريند ومواقع التواصل الإجتماعي ورأينا تعليقات الجمهور عليها إنه ا تصف حياتهم.

كل شخص منا يختار الأغاني التي تعبر عن مشاعره ويقوم بمشاركتها وكتابة التعليقات عليها وكتابة الجملة التي تصف شعوره ويعتبر الشخص أن هذا بمثابة تفريغ عما يحمله في داخله من مشكلات وأشياء لم يساعده الحظ على تحقيقها وأشياء تعلق بها وتركته في منتصف الطريق دون أسباب مقنعة.

لذلك يعبر الجمهور دائمًا عن ما بداخله من جمل من الأغاني التي تعلق فى ذهنه ويري أنها توصف شعوره في ذلك الوقت.