قريبًا.. محمد رمضان يروج لكليبه الجديد "عربي"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان محمد رمضان لأغنية جديدة من المقرر طرحها قريبا من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام".

وكتب محمد رمضان: “يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال.. استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح”.

كم بيبي كم

نشر موقع الفيديوهات اليوتيوب احصائيته السنوية للأغاني الأعلي مشاهدة خلال عام 2023 وكان من بينها أغنية كم بيبي كم التي وصلت مشاهداتها إلى 270 مليون مشاهدة، وكان نجاح الأغنية دافعا لعدد كبير من اليوتيوبر والجمهور لعمل فيديوهات قصيرة عليها ووصلت مشاهداتها إلى نصف مليار مشاهدة لتعتبر بذلك من أكثر الأغاني انتشارا خلال هذا العام.

يذكر أن الأغنية قدمها محمد رمضان ضمن أحداث فيلم «هارلي» الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، وحقق رمضان نجاح كبير بأغانيه مع روتانا خلال الفترة الأخيرة.

وتقول كلمات أغنية "كم بيبى كم"

قفلت اللعبة معايا الشفرة

انا ماعاشرش الناس الصفرة

الاعلى آجرًا فالقارة

باسبوري مافضلش فيه صفحة

أنا عايز البيضة

Come Baby Come

لا عايز السمرة

Come Baby Come

أكل الوزة

‏Come Baby Come

ولا أكل البطة

Come Baby Come

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

من بدري عليكي قاطع مابحبكيش لما تكدبي

تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي

عايزك معاهم تبقي برو بس معايا تبقي ليدي

ومن ناحية اخري، أحيا محمد رمضان حفلًا، مؤخرًا في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، وكعادته أثار الفنان خلال الحفل دهشة الحضور بسبب إلقائه أموالًا دُوِّن عليها اسمه وصورته، حيث ألقى الفنان الأموال على المسرح خلال غنائه، وهو الأمر الذي جعله يعطل الحفل لمدة دقائق حتى يجمع هذه الدولارات من على خشبة المسرح مرة آخرى، ليعود للغناء مجددًا.