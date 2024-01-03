فيلم "أبو نسب" يحافظ على صدارته في شباك التذاكر للأسبوع الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا إيرادات وصلت إلى مليون جنيه عن أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

نجوم فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة فيلم “أبو نسب”، كل من: محمد إمام وياسمين صبري، عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام.

أحداث فيلم أبو نسب

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يسعى للزواج من فتاة يحبها، ولكنه يكتشف في ليلة زفافه أن والدها مجرم خطير خرج من السجن في نفس اليوم، لتبدأ مطاردات خطيرة مع رجال عصابات يسعون للانتقام من والدها.

تعليق محمد إمام على فيلم أبو نسب

يذكر أن علق محمد إمام على فيلم أبو نسب قائلًا:" ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي، عندي كلام كتير عاوز أقوله على طاقم العمل، بس أنام شوية وأصحى نشوف الموضوع ده".

إيرادات فيلم أبو نسب

حقق فيلم أبو نسب إيرادات كبيرة على مدار أسبوعه الثاني في دور السينما حيث بلغت الايرادات لـ 12.6 مليون جنيه، كما شهد الفيلم ارتفاعًا كبيرًا عن إيرادات أسبوعه الأول والتي بلغت 9.7 مليون جنيه، وبذلك ارتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار أسبوعين لـ 22.4 مليون جنيه.