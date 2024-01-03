فيلم " شماريخ " يتخطى 22 مليون جنيه بإيرادات أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم “ شماريخ ” بطولة النجم آسر ياسين، نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائي وتصدر شباك التذاكر مما احتل المرتبة الثانية، وحققت ايراداته أمس إلى 560 ألف جنيه كما صرح الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إجمالي إيرادات فيلم شماريخ

وجاء إجمالي إيرادات فيلم شماريخ " بدور العرض السينمائى إلى 22 مليون و586 ألف جنيه، خلال 4 أسابيع من عرضه السينمات.

نجوم فيلم شماريخ

جدير بالذكر، أن فيلم شماريخ من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

أحداث فيلم شماريخ

وتدور قصة الفيلم حول رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة، وكان يجسد مصطفى درويش به دور شقيق آسر ياسين، ومن المقرر أن يعالجوا الفيلم بوفاته أو بتعرض لإصابة ما.

عرض فيلم شماريخ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تم عرض فيلم شماريخ في مهرجان البحر الأحمر السينمائي حيث عرضه في السينمات خلال شهر ديسمبر الماضي وحقق العمل نجاحات كبيرة.