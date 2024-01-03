السيمفوني يروي قصة جندي بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على أعمال الموسيقى العالمية البارزة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج الدكتور عبد الله سعد وذلك في الثامنة مساء السبت 6 يناير على المسرح الكبير.

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني

يضم الحفل العرض الموسيقي المسرحي قصة جندى للمؤلف الروسي العالمى ايجور سترافنسكى والنص لـ تشارلز فيرديناند راموس وترجمة الدكتورة هناء فريد والتصميم المسرحي محمد عبد الرازق، ويدور حول جندي عائد من الحرب وفي الطريق إلى قريته يلتقي بالشيطان الذي يحاول اقناعه باستبدال آلته الموسيقية (الفيولينة التى ترمز لروح الجندي) بالكتاب الذي يحمله ويحتوى على سر الحصول على الثروة وتتوالى الأحداث.

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى

حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى

يعزف موسيقى العرض أوركسترا حجرة يضم 7 عازفين هم فابيان هوجلي "كلارنيت"، اناتولي كسيليف "باسون"، وليد جبر "ترومبيت"، زافار ازيموف "ترومبون"، تقى على “بركشن”، لورا فيرتانين "فيولينه"، أحمد أسامة “دبل باص”، تمثيل رشا الوكيل ويصاحبهم تابلوهات حركية من تصميم مناضل عنتر يؤديها احمد محمد “الشر”، محمد عبد العزيز "الجندي" ويلعب دور الراوي الدكتور محمد عبد المعطي.

ما لا تعرفه عن قصة جندي

" قصة جندي " كتبها سترافنسكي عام 1918 مستلهمًا التراث الفلكلوري الروسي مازجا مختلف الاتجاهات الموسيقية منها الفلكلورية، الكلاسيكية وحتى التانجو والجاز بالإضافة إلى عدة فنون مسرحية منها الباليه والدراما واعتبرها النقاد عندما عرضت لأول مرة في نفس العام عمل فني غريب وغير مألوف.