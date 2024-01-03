نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لعرضه.. طرح البوستر الرسمي الثاني لـ مسلسل جولة أخيرة قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة الصباح إخوان البوستر الثاني لمسلسل جولة اخيرة بطولة للنجم "احمد السقا" ليكون احمد السقا اول ممثل عربى يتواجد على منصة امازون العالمية.

أحداث مسلسل جولة أخيرة



والمسلسل تدور احداثه حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته

المسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض حصريًا يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video.

أول مسلسل على منصة أمازون

ويفتح مسلسل جولة اخيرة سوقًا جديدًا للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن موجودة في السوق المصري والعربي خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل جولة أخيرة على المنصة سيكون هناك مجال لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

مسلسل جولة أخيرة من تأليف محمد ندا ويشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، ضيفة الشرف حنان مطاوع.

مشاركة أحمد السقا في رمضان 2024



جدير بالذكر إنه سيخوض أحمد السقا الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024 بمسلسل درامي جديد والذي يحمل إسم العتاولة بمشاركة الفنان طارق لطفي.

آخر أعمال أحمد السقا



يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل حرب والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وعُرض في آخر 10 أيام من شهر رمضان الكريم، وشاركه الفنان محمد فراج بطولة المسلسل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وأشار السقا خلال أحد لقاءاته التلفزيونية إلى أنه قام بتصوير ذلك المسلسل قبل بدء موسم رمضان ببضعة أيام.