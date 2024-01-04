نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا لأقاربه: سيبوا الملك للمالك.. تعبت نفسيا من الناس اللي بتطلب فلوس ببجاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب حمو بيكا عن تفاصيل رسالته المثيرة للجدل التي وجهها إلى أقاربه، الذين يتقدمون بطلبات للمساعدة المالية من والدته، خلال مشاركته في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، التي تقدمة الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة المحور.

وأكد حمو بيكا قائلًا: "أرغب في توجيه رسالة لهم بترك الأمور المالية لمالكها، إذ هناك أمور غريبة، إذ كنتُ نشأت في منطقة شعبية، حيث كنت أعيش مع أسرتي في شقة تتألف من غرفة وصالة ومطبخ وحمام".

وأضاف حمو بيكا: "كنتُ مقيمًا في منطقة الدخيلة، وكنتُ راضيًا بما قسمه الله لي، ووالدي عاش بكفاءة حتى كبرنا، وكنتُ أدعو الله في كل الأوقات، ولم ألتفت أبدًا لاحتياجات ليست ملكيّة، ولم أطلب من أحد أن يُمد لي بشيء".

وقال الفنان: "عملت بجد وتحملت الصعوبات منذ أن كنت في الرابعة عشر من عمري، وهذا التفاني كان تاجًا على رأسي، لم أرتكب أي أخطاء، ولكن بعد أسبوع من ولادة ابنتي، بدأت الناس تتصل بي وتقول إنهم في حاجة، بينما ليسوا كذلك، عندما أخبرتهم بعدم توفر المساعدة، قالوا لي: زوجتك ترتدي ذهبًا، ما الذي يحدث معكم؟'".

وأضاف بيكا: "أكدت لهم أنني لا أمتلك شيئًا، فردوا بقولهم: 'زوجتك لديها ذهب، يجب أن تبيعه لتقديمه لنا؟!'، لقد تعبت نفسيًا من الطلبة الجريئين الذين يطلبون بلا حياء".

وعبر مطرب المهرجانات عن تجربته مع إحدى النساء اللاتي يطلبن منه المساعدة، قائلًا: "المتوسلات ليست في حاجة إلى دعم، إذ زوجها يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع ذلك يبدو أن مطلبهن ليس مبررًا. لو كانت لديكم أموال، لماذا تتوجهون إليّ؟!".

وأضاف الفنان: "تحملت الشقاء والتعب بشكل كبير لأصل إلى هذه المكانة. لم يكن لي حظ بولادة غني أو ترك والدي لي ثروة، بل كنت أتعب نفسيًا وأكافح. والدي علمني كيف أكون رجلًا يعتمد على نفسه، والآن أصبحت أعيل عائلتي بفضل تلك الجهود الصعبة".