نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأت نبيلة عبيد إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة صديقتها الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها متمنيا لها السعادة والفرح والنجاح، حيث شاركت "نبيلة" جمهورها بصورة إلهام من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" حبيبتي النجمة العزيزة والصديقة إلهام شاهين، سنة حلوة يا جميل ويارب عام سعيد يكون خير عليكي وعلى أسرتك".



تعليقات الجمهور على منشور نبيلة عبيد

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد ميلاد سعيد، وكل عام وهي بخير وصحة وسلامة وسعادة يارب العالمين، ربنا يحفظكم من كل شر يارب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال نبيلة عبيد

يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو، والتي تصدرت الترند، وحازت على إعجاب الجماهير والنقاد.

تعرف على أحداث حكاية الفريدو

يثير فريد الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

أبطال مسلسل الفريدو

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار.