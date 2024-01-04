نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتصدر تريند جوجل لهذا السبب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تريند محركات بحث جوجل نظرًا لظهوره في برنامج بودكاست عمار،والذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقى وكشف تركي عن رأيه حول تكريم الفنانين المصريين وغيرها من الأمور.

تركي آل الشيخ يكشف عن سبب تعلقه بالفن المصري

وقال تركي آل الشيخ:" بحب الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لأن فنه يصل لجمهوره بصدق، بينما هو على الجانب الشخصي فنان صادق ومجتهد وذكي في عمله".

وأضاف:"احتفظ بإهداءات وأشياء خاصة من عائلة عبد الحليم حافظ، وأن هذا يعني لي الكثير".



تركي آل الشيخ يرد على انتقادات تكريم الفنانين المصريين

وتابع:" أتعجب نظرة بعض الإخوة المصريين في الرياض لهذا الأمر إذا كان يعني تقديرنا للفن المصري،وأنا أحب مصر وإخواننا المصريين وهم لهم باع كبير في الفن".



وأشار:"من يغذي هذه الحساسية لا أدرى.. بنشوف تصريحات على أعلى المستويات أننا أشقاء.. ولكن من حين لآخر تسمع بعض الأصوات الشاذة".



وواصل: "أم ناصر هي التي تنظم حياتي كلها، وحياة أبنائنا، حتى أنها باتت تعطيني المصروف في السنوات الأخيرة، ولو كان هناك شخص يستحق أن أعتذر له فبالتأكيد هي زوجتي".



واختتم:" أنا مقصّر معها ومع الأولاد منذ 15 سنة، لكن أعتقد أنهم يعذرونني، وزوجتي هي وش الخير عليا، وشريكة كل حياتي "وراء كل رجل عظيم امرأة".

