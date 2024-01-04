نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة إلهام زكي... تعرف على أبرز أعمالها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحل اليوم الخميس 4يناير ذكرى وفاة الفنانة الراحلة إلهام زكي، الذي تميزت بالجمال والرقي، فتميزت بالمصداقية في أعمالها الفنية، واستطاعت أن تدخل قلوب عدد كبير من الجمهور بجدارة، فتميزت أيضًا بالصبر والاجتهاد والذكاء في اختيار أعمالها الفنية، ولكن تلحق أن تهنأ إلهام زكي بمسيرتها الفنية، فرحلت في سن مبكر.

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى وفاة إلهام زكي أبرز أعمالها الفنية

معلومات عن إلهام زكي

ولدت الفنانة الراحلة إلهام زكي فى 4 يناير عام 1926 ورشحها الفنان شكرى سرحان إلى دخول المجال الفنى للمشاركة بدور صغير فى فيلم "مملكة النساء"، لتشارك بعدها فى العديد من الأفلام بأدوار ثانوية، فإلهام زكى هى عمة الفنانة إلهام شاهين.



أهم أعمال إلهام زكي

حققت الفنانة الراحلة نجاحات واسعة في فترة زمنية قصيرة،

وكانت من أبرز هذه الأعمال سيدة القصر، وخالد بن الوليد، وحماتى ملاك، وسامحنى، وقاطع طريق، واحترسى من الحب، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة في قلوب جمهورها.

وفاة إلهام زكي

توفيت الفنانة الراحلة إلهام زكي وشقيقتها فى حادث سيارة فى 1 مارس عام 1960 عن عمر يناهز 34 عاما.