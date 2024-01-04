نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح أغنية "دب هب" لـ هيثم نبيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب والملحن هيثم نبيل، لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "زي زمان" من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتحمل الأغنية اسم "دب هب".

تفاصيل أغنية "دب هب"

وكانت شركا روتانا، قد طرحت برومو أغنية "دب هب"، ونشر هيثم نبيل، البرومو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والأغنية من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا ومدير تصوير رامي عادل ومونتاج هشام مدحت.

ومن المقرر طرح الأغنية يوم 6 يناير الجاري، عبر قنوات ومنصات روتانا، وسيتم طرح باقي أغاني ألبوم "زي زمان" تباعًا خلال الفترة المقبلة، ويضم الألبوم 9 أغاني يتعاون خلالها هيثم نبيل مع عدد من الملحنين والموزعين والشعراء.



وقال هيثم نبيل في بيان صحفي له:" بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الألبوم استغرق وقت طويل، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح"، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع روتانا، التي أعتبرها مرحلة جديدة في مسيرته، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه خلال هذه الفترة".

نبذة عن هيثم نبيل

الجدير بالذكر، أن هيثم نبيل يعد أحد أبرز ملحنين في السنوات الأخيرة، بتترات وأغاني المسلسلات والأفلام، التي حققت نجاح ورواج كبير، ومن أبرز أعماله مسلسلات، "جعفر العمدة"، "البرنس"، "لؤلؤ"، "توبة"، "نسل الأغراب"، وغيرها من الأفلام ومنها "هارلي".