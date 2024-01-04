تعرف على موعد تصوير مسلسل "صلة رحم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد فريق عمل مسلسل "صلة رحم" تصوير مشاهد العمل يوم 6 يناير الجاري، وذلك بعد تأجيل التصوير أكثر من مرة بعد وفاة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

فريق عمل مسلسل صلة رحم



يشارك في بطولة مسلسل صلة رحم، كل من الفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

آخر أعمال المخرج تامر نادي

وكان أخر أعمال المخرج تامر نادي، في موسم رمضان الماضي مسلسل مذكرات زوج، بطولة الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، هناء الشوربجي، حازم إيهاب، سارة الشامي، عمر الشناوي، جلا هشام، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.

آخر أعمال إياد نصار



ويذكر إن إياد نصار شارك في رمضان الماضي من خلال مسلسل تغيير جو، الذي تم تصويره في لبنان، وهو من بطولة الفنانة منة شلبي، إياد نصار، محمود قابيل، عايدة الكاشف، ميرفت أمين، شيرين، إنجي علي، عصام عمر، وغيرهم.