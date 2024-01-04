تفاصيل شخصية عماد رشاد في فيلم الهوى سلطان

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة منة شلبي في الفترة الحالية تصوير فيلمها الجديد الهوى سلطان، وانضم عماد رشاد لأبطال العمل ويجسد شخصية والدها خلال الأحداث.

أبطال فيلم الهوى سلطان

فيلم الهوى سلطان، يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

قصة فيلم الهوى سلطان

والهوى سلطان كان يحمل في البداية اسم سارة وعلي، لكن صناعه استقروا على الهوى سلطان، كإسم نهائي للعمل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

أحدث أعمال منة شلبي

ومن ناحية أخرى، تعاقدت منة شلبي مؤخرًا على المشاركة في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز، آسر ياسين، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سماح أنور، رشدي الشامي، عصام عمر، وخالد كمال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، إخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، كما تحضر منة أيضًا لمسرحية بعنوان فرايداي، والتي تجسد فيها شخصية راقصة استعراضية، ومن المقرر أن تبدأ البروفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، من تأليف مدحت العدل، وإخراج أحمد البوهي.

آخر أعمال منة شلبي

وكان آخر أعمال منة شلبي الدرامية مسلسل "تغيير جو"، الذي عرض في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو قصة منى الشيمي، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج صادق الصباح، وهو بطولة إياد نصار، ميرفت أمين، عصام عمر، صالح البكري، عايدة الكاشف، شيرين، محمود قابيل، رزان جمال، وغيرهم من الفنانين، والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

آخر أعمال عماد رشاد

والجدير بالذكر ان اخر اعمال عماد رشاد هو مسلسل زينهم عبر قناة on ومنصة Watch it، حيث يعد البطولة المطلقة الأولى لأحمد داود في التليفزيون، وشارك في البطولة كلا من أحمد داود، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، إنجي أبوالسعود، أسامة أبوالعطا، حمدي هيكل، بسمة نبيل، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج يحيى إسماعيل، وفي رمضان الماضي 2023، شارك عماد رشاد في مسلسل الهرشة السابعة، بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، أحمد كمال، محمد محمود، حنان سليمان، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.