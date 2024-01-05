نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ألحانه.. رامي صبري يطلق 3 أغنيات جديدة من ألبومه "النهايات أخلاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم رامي صبري قبل قليل 3 أغاني جديدة من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية بعد أن أطلق 4 أغنيات أمس الخميس كأول دفعة من أغاني ألبومه الجديد الذي قرر طرحه مع بداية العام الجديد.

تفاصيل أغنية “جت سليمة” لـ رامي صبري

الأغنية الأولى له اليوم باسم "جت سليمة" وهي من كلمات أحمد على موسى وألحان: رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

أغنية “كل سنة” لـ رامي صبري

كما أطلق أغنية ثانية اليوم باسم "كل سنة" من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع تميم، كما أطلق الأغنية الثالثة له اليوم وهيأغنية "مبسوط يا بعد" من كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر تميم وتميترونبت طارق رؤوف وبركشن إيهابفاروق ووتريات سعيد كمال وجيتار Erdem Sökmen.

تفاصيل أغنية “النهايات أخلاق”

وكان رامي صبري أطلق أمس الخميس 4 أغنيات من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" وخلال ساعات معدودة وصل إلى صدارة التريند على موقع التواصل الاجتماعي إكس وعددا من المواقع وزادت معدلات البحث على ألبوم رامي صبري 2024 على محرك البحث جوجل بشكل كبير.