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أحمد جودة - القاهرة -

بعد ظهور رواية "أعراس آمنه" في مسلسل حالة خاصة..تعرف على قصتها وراي كاتبها في المسلسل..حقق مسلسل «حالة خاصة» للفنان طه دسوقي نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته عبر منصة «watch it» حيث تصدر الترند واصبح حديث الناس ومما آثار انتباه واعجاب الناس بالمسلسل هو الإشارة إلى القضية الفلسطينية باحداث المسلسل حيث ظهر هذا في اسم رام الله واحدة من أبطال العمل، وايضا في مشهد وهي تطلب "كتاب أعراس آمنه" للكاتب الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله فما هي قصه الرواية ؟

بعد ظهور رواية "أعراس آمنه" في مسلسل حالة خاصة..تعرف على قصتها وراي كاتبها في المسلسل

رواية أعراس آمنه

تعتبر رواية أعراس آمنة من أبرز روايات الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وهي رواية تتمازج فيها اللهجتان الفصحى والعامية، وتتبادل في سرد فصولها شخصيتان رئيسيتان هما آمنة ورندة.

أحداث رواية أعراس آمنه

تدور أحداث الرواية في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتناول موضوع القضية الفلسطينية من منظور إنساني، حيث تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس مشاعر الألم والحزن والأمل التي تسيطر على حياتهم.

شخصية آمنة

آمنة هي شخصية رئيسية في الرواية، وهي امرأة فلسطينية قوية الإرادة، تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في خيالها، وترفض الاستسلام للواقع الأليم.

آمنة هي زوجة شهيد وأما لشهيد، لكنها رغم ذلك تصرّ على طلب يد لميس بنت جارتها وتوأم رندة، لابنها. تعلم آمنة أن ابنها قد استشهد منذ زمن، لكنها تعلم أيضًا أن لميس قد استشهدت بالرصاص حين كانت تطلّ من سطح بيتها وهي تنظر إلى فتى أحلامها.

تحاول آمنة تحويل آلامها إلى آمال، وهي تؤمن أن الزواج سيعيد لها الأمل في الحياة.

شخصية رندة

رندة هي الأخت التوأم للميس، وهي صحافية تائهة ولا تعرف من تكون حقًا، أهي رندة أم لميس؟

تسمع رندة لآمنة دومًا، وتحاول أن تشاركها أفراحها المزعومة، وكل مرة تطلب آمنة يد أختها لميس لابنها، تمتلئ عيناها بالدموع لكنها تحاول ألا تخر باكية كي لا تظهر الحقيقة القاسية أمامها، وهي أن كل أفراد عائلة آمنة قد استشهدوا.

رواية أعراس آمنة هي رواية إنسانية عميقة، تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي، وتعكس مشاعر الألم والحزن والأمل التي تسيطر على حياتهم.

الرواية تتميز بأسلوبها الروائي المتميز، وشخصياتها المتميزة، وموضوعاتها الإنسانية التي تخاطب الوجدان الإنساني.

بعد ظهور رواية "أعراس آمنه" في مسلسل حالة خاصة..تعرف على قصتها وراي كاتبها في المسلسل

راي إبراهيم نصر الله في مسلسل حالة خاصة

يرى الكاتب الأردني الكبير إبراهيم نصر الله أن الإشارة إلى القضية الفلسطينية في مسلسل "حالة خاصة" كانت بمثابة تذكير قوي للفلسطينيين، حيث تأثر الكثير من الجمهور بهذه الإشارة، خاصة في اللقطة التي تواجدت فيها روايته "أعراس آمنة". يؤكد نصر الله أن الفن له أهمية كبيرة في تسليط الضوء على القضايا الكبرى، مثل القضية الفلسطينية.