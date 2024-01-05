فيلم "انا وابن خالتي" على شاشات سينما الشعب بأسعار مخفضة في أسيوط

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية أ د نيفين الكيلاني وزير الثقافة تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الأستاذ عمرو بسيوني فعاليات مشروع سينما الشعب بالإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية وبإشراف الأستاذ ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافى وفرع ثقافة اسيوط.

سينما قصر ثقافة أسيوط تواصل عروض سينما الشعب والتي تقدم فيلم "انا وابن خالتي " بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد.

فيلم “أنا وابن خالتي” في دور العرض السينمائية يوم 4 يناير ٢٠٢٤ م

فيلم “أنا وابن خالتي”، بطولة النجوم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ميمي جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

مواعيد حفلات سينما الشعب

سعر التذكرة ٤٠ جنيها

ومن الساعة ١٢ظهرا إلى الساعة ٣ عصرا

ومن الساعة ٣عصرا إلى الساعة ٦ مساءا

ومن الساعة ٦ مساءا إلى الساعة ٩ مساءًا

ومن الساعة ٩ مساءا إلى الساعة ١٢صباحًا

ومن الساعة ١٢ صباحا إلى الساعة ٣ فجرا.