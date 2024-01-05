نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ابن الوز عوام".. ردود أفعال إيجابية على نور النبوي في فيلم "الحريفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل منذ أيام النجم الشاب نور النبوي وفريق عمل فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للفيلم في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، ووسط مجموعة كبيرة من النجوم والجمهور، وكان أبرزهم النجم خالد النبوي الذي حرص على التواجد لدعم نجله في أول بطولة سينمائية له.

وحاز الفيلم منذ أول يوم عرض له على العديد من الإشادات وردود الأفعال الإيجابية والمميز وخاصة بطل الفيلم نور النبوي الذي يخوض أول بطولة سينمائية له.

فيلم الحريفة

ردود الأفعال على فيلم "الحريف":

وتحت بند المثل الشعبي الشهير "ابن الوز عوام" كان النجاح حليف نور، وخاصة أن أجمع الجميع على دوره في الفيلم مشابه لقصة العديد من الشباب الذين يمتلكون أحلامنا يحاولوا تحقيقها خلال مشوار حياتهم.

وأشاد البعض الآخر على موهبة نور الفنية والتي أظهرها الفيلم، حيث أن الدور خلال الأحداث صعب جدًا لكن نور قدمه بطريقة السهل الممتنع ليأخذك بين المشاهد في رحلة تستعيد من خلالها ذكريات أيامك مراهقتك وأحلامك.

كما أشاد النقاد والجمهور بمجموعة النجوم الشباب الموجودة بالفيلم، وأيضًا كابتن ميدو والذي نجح أيضًا في أول تجربة سينمائية له، مما دفع البعض بالطلب منه التركيز على التمثيل أكثر خلال الفترة المقبلة.

فيلم الحريفه

إيرادات فيلم الحريفة:

وفي سياق آخر حصد الفيلم 341،449 جنيهًا، ويعد فيلم "الحريفة" هو تجربة استثنائية مرحة اعتمدت على عنصر الشباب بكل أساسيًا لمناقشة أحداث الملاعب في كرة القدم بطريقة طريفة، وكيفية تحقيق الفوز في الدقائق النهائية من عمر المباراة.

تفاصيل فيلم الحريفة:

تدور أحداث فيلم الحرّيفة في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة القدم الخماسية الذي يخوض معركة مع أقرانه من محترفي كرة القدم من الطبقتين؛ العليا التي كان ينتمي إليها، والدنيا التي أصبح فردًا منها.

فيلم الحريفه

أبطال فيلم “الحريفة”

ويذكر أن يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة والذي يعد أول عمل سينمائي، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.