نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا حداد تستقبل العام الجديد في القرية العالمية بدبي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودعت البرنسيسة ديانا حداد العام المنصرم بحفل مميز شهدته مدينة ليوا، وهو الحفل الذي أقيم يوم 30 ديسمبر ضمن احتفالات نظمتها هيئة السياحة والثقافة في أبوظبي، فيما استقبلت ديانا العام 2024 في حفل جماهيري مساء أمس الخميس 4 يناير على المسرح الرئيسي للقرية العالمية في دبي، وتشابه الحفلين بنجاحهما والتفاعل الجماهيري مع أغنيات ديانا التي اختارت كعادتها مجموعة متنوعة ما بين أغنياتها القديمة والجديدة مثل "ساكن، ماني ماني، أمانيه، ماس ولولي وإلى هنا" بالإضافة لأغنيات تراثية وأخرى من عمالقة الفن لا سيما القديرة سميرة توفيق مثل "بين العصر والمغرب وبسك تجي حارتنا ولو يسألوني"، ورافق حداد في الحفلين فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد طه.

ديانا حداد

ديانا حداد

ديانا حداد

ديانا حداد

وتزامن حفل القرية العالمية التي وصفتها حداد بأنها أصبحت إحدى أيقونات مدينة دبي، بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي، ولهذا فقد توجهت ديانا حداد في بداية حفلها بأصدق الأمنيات القلبية لصاحب السمو داعية الله بأن يمده بالمزيد من الصحة والعافية لقيادة دبي إلى مزيد من التألق والتطور كما تمنت لجمهورها عامًا سعيدًا يحمل كل ما هو جميل ومميز لهم.

"حصاد فني مميز وجميل خلال عام 2023، وأعدكم دائمًا بالمزيد" بهذه الكلمات توجهت ديانا حداد لوسائل الاعلام التي التقتها بعد نهاية حفل ليوا وفي التفاصيل فقد أشارت ديانا بأن هذا العام حمل العديد من المحطات الناجحة، فعلى سبيل الحفلات فقد بدأت العام بحفل مميز في ليلة (فوق الخيال) في موسم الرياض ومشاركة مميزة في مهرجان جوي أوردز، وليلة صوت الأرض طلال مداح مرورًا بحفلات كثيرة مثل خورفكان والعين والعلا السعودية ودبي وأبوظبي في مناسبات وطنية وموسمية متتالية وآخرها حفل ليوا، وإلى جانب الحفلات الجماهيرية شاركت ديانا الناس أفراحهم في كل دول الخليج هذا العام، وكان لها محطة مهمة في دخول مجال الاستثمار من خلال اطلاق عطرها الخاص بحفل مميز بالإضافة إلى إنتاج وإطلاق مجموعة من الأغنيات والكليبات.

ديانا حداد توجه التهنئة للجمهورها بمناسبة العام الجديد

وركزت حداد بعد حفل القرية العالمية على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة العام الجديد مؤكدة على أن الدعم الجماهيري هو أساس نجاحها، والجدير ذكره بأن الحضور أِشادوا بإطلالة ديانا الشبابية والتي صرحت بأنها هي من نسقتها لتتناسب وأجواء الحفل الشبابي في القرية العالمية.