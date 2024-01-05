محمود فايز: انتظر عرض "إنترڤيو" وأشارك في الموسم الرمضاني بعملين (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - أحب الجمهور الفنان الشاب محمود فايز من دوره في الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" والذي كان له حضور مميز فيه، وكان للفجر الفني فرصة إجراء لقاء معه في أثناء تواجده لدعم أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك في العرض الخاص له.





ما رأيك في طاقم عمل الفيلم؟





في البداية أبارك لأستاذ شريف منير وأستاذ خالد الصاوي ومخرج الفيلم الأستاذ حسام الجوهري عاملين شغل جميل، وسنرى ذلك خلال أحداث الفيلم.









ماهي وجهة نظرك في القضية التي يناقشها الفيلم وهي فرق العمر في الحب؟





هذه القضية وارد أن تحدث ولو أن هذا الشخص ذات تفكير منضبط ويوجد بينهما تفاهم فيمكن حدوثها، وللأسف بنشوف ناس كتير وشخصيات كتير أخلاقها غير سوية وبيبهدلوا بنات الناس معاهم.

الفنان محمود فايز ومراسلة دوت الخليج نورا مروان





ما رأيك في ردود أفعال الجمهور على دورك في الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة؟









كانت ردود الأفعال جميلة واستمتعت بها أثناء تصوير الكواليس مع كارولين عزمي وسوسن بدر وسيد رجب وبالطبع هذ العمل ناجح منذسنوات، ودود أفعال الجمهور أسعدتني للغاية.





ما الكلمة التي توجهها لأهل غزة؟

طبعًا أحب أقولهم نحن آسفون لكم، ونعتذر كثيرًا لكم ونتمنى لو كل شخص منا يستطيع تقديم أي شئ لهم حتى لو كلمة ولن تكون كافيه،أهل غزة ناس بتتوجع، واكتشفت بعد أحداث غزة أن حزن الشخص يعتبر حزن على أشياء ساذجه في طل ما يحدث لهم.









ما الذي تحضر له خلال الفترة المقبلة؟

أنتظر عرض مسلسل إنترڤيو خلال هذا الشهر وأشارك في رمضان المقبل بعملين هما الحشاشين، وعتبات البهجة.