رؤى شانوحة: رشحني للدور مخرج الفيلم.. وأحضر لعمل جديد خارج الموسم الرمضاني (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - ممثلة لبنانية عملت مع مخرج فيلم ليه تعيشها لوحدك في عمل سابق وهو مسلسل وادي الجن، وتشارك الآن معه في عمل فيلم ليه تعيشها لوحدك، وكان للفجر الفني حوار معها قبل العرض الخاص لفيلمها الجديد؟









من الذي رشحك للفيلم؟





ترشيحي للعمل كان من قِبل الفنانه بشرى والمخرج حسام الجوهري لأنني عملت معهم من قبل في مسلسل وادي الجن من 3سنوات كنتأصغر من الآن، وجاء الترشيح بعد ذلك؟





ما هي شخصيتك في الفيلم؟





أظهر في الفيلم بشخصية تدعى سهيلة، وهي حبيبة عمر الفنان "خالد الصاوي".





ما هي وجهة نظرك في القضية التي يناقشها الفيلم وجود فرق سن بين شخصان يحبان بعضهم؟





أرى أنه شيء عادي وموجود ويحدث في وقتنا الحالي.









هل جمعتك مشاهد بالكلب الذي ظهر في الفيلم؟





أنا غيرانة منه لأنه ليه بوستر لوحده من أول مرة يطلع فيه، ومشاهدي مع استاذ خالد الصاوي وشريف منير.





ما هي أعمالك القادمة؟





يوجد ورق حاليا ولكن لم أتعاقد بشكل رسمي، والعرض بعد الموسم الرمضاني.