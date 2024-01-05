نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي: "ليه تعيشها لوحدك" تجربة متنوعة ومليئة بالتحديات (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتاد الجمهور منه على الظهور فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تتميز دائمًا بالتنوع الشديد من أدوار شر وغيرها فهو من الفنانين القادرين على التلون في أعمالهم، وكان للفجر الفني لقاء مع الفنان القدير خالد الصاوي ليكشف عن دوره في فيلم "ليه تعيشها لوحدك".





ما هو دورك في الفيلم؟

أظهر في الفيلم بشخصية رجل يدعى عمر وهو متنوع ورجل أعمال ويحب الموسيقى.









مالذي حمسك للعمل؟

هي طبيعة الفيلم والأخطاء والمشاكل التي تقع فيها الشخصية، وتجربة الفيلم متنوعة ومليئة بالتحديات.





ماهي التحديات التي واجهتها في الفيلم؟





أن أكبر تحدي في الفيلم بالنسبة لي هو مشكلتي الشخصية مع المرض والاخطاء اللي وقعت فيها بحياتي في سياق الفيلم.





ما رأيك في القضية التي يناقشها الفيلم؟





هذه القضية غير مقبولة في مجتمعنا بس بتعدي في الأفلام الكوميدي، والدراما لا لأنها بترجع أن الموضوع بجد، اتوجدت هذه العلاقة مرتينفي الفيلم، مرة أنا رؤى شانوحة وشريف منير وسلمي أبو ضيف.





ما هي أعمالك القادمة؟





تعاقدت مؤخرًا على فيلم جديد بعنوان أسد أسود مع الفنان محمد وأشارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "وصفة".











