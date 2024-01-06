داليا مصطفى وشريف سلامة أبرز حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة بحضور أيطاله بأحد السينمات بمدينتي.

وحرصت النجمة داليا مصطفى برفقة زوجها الفنان شريف سلامة مما لفت انتباه متابعيهم.

ووجه المخرج وائل إحسان الشكر للنجمة إسعاد يونس قائلًا: “أشكرك لإنك لم تتعاملي معي على كونك منتجة، كما أنك إنسانة بسيطة، والناس أحبتك لأنك بسيطة للغاية»، فردت عليه: "أساتذتنا كانوا بسطاء، وتعلمنا منهم.

كما أعرب المخرج وائل إحسان عن سعادته خلال التعامل مع النجوم الصاعدة منهم رنا رئيس وفرح الزاهد، قائلًا: "غيرت في أشكالهم وتركيباتهم، وهما أعطاني فرصة لذلك، والناس عندما تشاهد الفيلم ستعرف هذه القيمة"

وأشار وائل إحسان بعدم معرفته مسبقًا بالفنان عنبة ولكنه تفاجأ خلال تصوير الفيلم في المقطم بأن الجمهور يجري وراءه، قائلًا: "قولت خلاص هحترمك بقى.. طلعت مشهور".

جدير بالذكر، أن فيلم عصابة عظيمة من بطولة النجوم إسعاد يونس،والفنانة فرح الزاهد والفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية.

ويمثل فيلم عصابة عظيمة عودة قوية لإسعاد يونس في السينما بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث تحدثت عن تلك العودة، قائلة في تصريحات تلفزيونية لها: “إحساس غريب ورعب رهيب، وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير.. الزمن بيتغير، ومش كل حاجة زي زمان، لكن الفكرة كانت جذابة لدرجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص ويغامر بيها”.