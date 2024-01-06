تامر حسني ينشر صورة تجمعه بـ ثراء جبيل بالذكاء الاصطناعي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو لأغنية "موحشتكيش" بصورة تجمعه بالفنانة الشابة ثراء جبيل.

واوضح تامر حسني، أن الصورة تمت بالذكاء الإصطناعي حيث علق عليها قائلًا: "Ai".

استوري تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أنه تشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل الفنان تامر حسني لأول مرة في كليب "موحشتكيش" حيث تظهر الفنانة ثراء جبيل حبيبة تامر حسني بالكليب.

تامر حسني يشوق جمهوره لأغنية موحشتكيش

وشوق نجم الجيل تامر حسني جمهوره لأغنية "موحشتكيش" الذي هي من ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" حيث نشر فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "موحشتكيش قريبًا جدًا".

ومن المتوقع أن يطرح الكليب اليوم عبر قناة تامر حسني الخاصة بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وأغنية موحشتكيش هي من كلمات الشاعر أمير طعيمه وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح نجم الجيل تامر حسني عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" كواليس الكليب وقد نال إعجاب الجمهور وتصدر التريند حيث أصبح تريند رقم 12، وحقق نسب مشاهدات وصلت إلى 259 ألف مشاهدة فقط في 4 أيام من طرح الكواليس.

تعليقات الجمهور على كواليس أغنية "موحشتكيش"

وسرعان ما انتشر ذلك المقطع وقد نال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات الإيجابية ومنها: (يا تامر أنت احساسك بيلمس القلب كل أغنية بتقدمها بتحس بينا وتوصف شعورًا ومبروك مقدمًا على نجاح الأغنية، منتظر جدًا عشان اشوف الكليب كامل، تحفة يا تيمو، مستنين جدًا، ياريت تنزل دلوقتي، احساسك حلو أو ي في الأغنية دي، معقول كمية الاحساس والدفا اللي في صوتك، كدة نبدأ 2024 بأغانيك القمر، الأغنية هتاخد تريند اول ما تنزل، هتكسر الدنيا).

حفل تامر حسني في مهرجان أم الإمارات

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي في مهرجان أم الإمارات وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد وشهد الحفل عودة تامر حسني إلى الغناء والحفلات بعد توقفه لعمله تضامنًا مع أهالي غزة.

وشهدت الحفل حضور جماهيري حاشد كعادة حفلات تامر حسني وقدم العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير، وأيضًا قد قدم مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" وتفاعل معه الجمهور.