غدًا.. سيمون ضيفة برنامج “واحد من الناس” مع عمرو الليثي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 11:32 صباحاً - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، غدًا في برنامجه "واحد من الناس" النجمة سيمون،في حلقة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويذاع اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً.

تفاصيل حلقة سيمون في برنامج “واحد من الناس”

ومن المقرر أن تتحدث سيمون خلال اللقاء عن أسباب ابتعادها عن الفن لفترة، وعن بدايتها الفنية، ورغبتها في أن تكون مطربة أوبرا، وعن كواليس تعاونها مع الهضبة عمرو دياب، وعن سبب تسميتها بسيمون.

سيمون تتحدث عن حياتها الشخصية في برنامج “واحد من الناس”

كما تتطرق سيمون للحديث عن حياتها الشخصية وزوجها، وعن علاقتها بوالدها ووالدتها واخيها، ولأول مرة تتحدث عن انكسارها بعد وفاة والدها ووالدتها.

كما تتحدث سيمون عن بدايتها الغنائية بالجامعة، وعن أول أغنية وأول ألبوم تقدمه، وعن الديو الذي جمعها بالنجم حميد الشاعري، وعن كواليس أغنية بتكلم جد، وأيضًا عن علاقتها بسيدة الشاشة العربية، وعن تجربتها في المسرح مع النجم محمد صبحي، ومشاركتها بمسرحية لعبة الست وسكة السلامة وكارمن.