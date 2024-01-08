نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كيران كولكن" يحصد أفضل ممثل بمسلسل "دراما" من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل "كيران كولكين" لجائزة أفضل ممثل بمسلسل "دراما".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من بيدرو باسكال عن دوره في مسلسل "The Last of Us"، وكيران كولكين عن مسلسل "Succession"، وجيريمي سترونج عن مسلسل "Succession"، وبريان كوكس عن مسلسل "Succession"، وجاري أولدمان عن مسلسل "Slow Horses"، ودومينيك ويست عن دوره بمسلسل "The Crown".