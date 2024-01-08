نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كيليان مورفي" يحصد أفضل ممثل رئيسي بفيلم "دراما " من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل "كيليان مورفي" لجائزة أفضل ممثل رئيسي بفيلم "دراما".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من برادلي كوبر عن دوره في فيلم " Maestro "، وليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم " Killers of the Flower Moon "، وكولمان دومينجو عن دوره في فيلم " Rustin "، وباري كيوجان عن دوره في فيلم " Saltburn "، وكيليان ميرفي عن دوره في فيلم " Oppenheimer، وأندرو سكوت عن دوره في فيلم " All of Us Strangers ".