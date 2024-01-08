"سارة سنوك" تحصد أفضل ممثلة بمسلسل "دراما" من جوائز جولدن جلوب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثلة "سارة سنوك" لجائزة أفضل ممثلة بمسلسل "دراما".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من هيلين ميرين عن دورها بمسلسل "1923"، وبيلا رامزي عن دورها في مسلسل " The Last of Us "، كيري راسل عن دورها في مسلسل " The Diplomat "، وسارة سنوك عن دورها في مسلسل " Succession "، وإيميلدا ستونتون عن دورها في مسلسل " The Crown "، وإيما ستون عن دورها في مسلسل " The Curse".