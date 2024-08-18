في عيد ميلاده.. تعرف على بدايات كريم عبدالعزيز وأعماله

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم عيد ميلاد أحد أهم نجوم الفن بالوطن العربي وهو الفنان كريم عبدالعزيز، ويشارك دوت الخليج الفني جمهور كريم عبدالعزيز بمعلومات عن حياته ومشواره الفني.

كريم عبد العزيز وُلد في 17 أغسطس 1975 في حي العجوزة بمحافظة الجيزة. والده هو المخرج محمد عبد العزيز، وعمه هو المخرج عمر عبد العزيز. شقيقات والدته هن الممثلة سميرة محسن والكاتبة نوال مصطفى، وزوج خالته سميرة محسن هو الشاعر نجيب سرور، بينما زوج خالة نوال مصطفى هو الفنان عماد رشاد. انفصلت والدته عن والده وهو في الرابعة من عمره، وعاش مع والدته.

نشأ كريم في بيئة فنية، مما سهل دخوله إلى مجال التمثيل حيث كانت بلاتوهات التصوير والاستديوهات مألوفة بالنسبة له. بدأ ظهوره في السينما منذ صغره، حيث ظهر في أفلام مثل "انتبهوا أيها السادة" (1978) و"البعض يذهب للمأذون مرتين" (1978) و"قاتل ما قتلش حد" (1979)، وغيرها.

انضم كريم إلى معهد السينما في عام 1994 وتخرج بقسم الإخراج عام 1997، ثم عمل كمساعد مخرج قبل أن يتوجه إلى التمثيل. كانت بدايته الحقيقية في فيلم "عبود على الحدود" (1999) وفيلم "جنون الحياة" (2000). حصل على أول بطولة سينمائية له في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" (1998) وحقق النجاح في "ليه خلتني أحبك" (2000).

حقق كريم نجاحًا كبيرًا في الأفلام التالية: "الباشا تلميذ" (2004)، "أبو علي" (2005)، "واحد من الناس" (2006)، "في محطة مصر" (2006)، "خارج على القانون" (2007)، و"ولاد العم" (2009).

عاد إلى السينما بعد غياب في عام 2014 مع فيلم "الفيل الأزرق"، والذي حقق إيرادات بلغت 92 مليون جنيه. في عام 2019، قدم فيلمين حققا نجاحًا كبيرًا، هما "نادي الرجال السري" و"الفيل الأزرق 2". وحقق فيلم "بيت الروبي" (2023) إيرادات تجاوزت 128 مليون جنيه، مما يجعله أعلى فيلم إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

زيجات كريم عبدالعزيز

تزوج كريم من الصحفية سماح غنيم في عام 2002، ولكن انفصلا في العام التالي. تزوج مرة ثانية من هايدي سرور في نوفمبر 2006، ولديهما ابنة اسمها ملك (مواليد أغسطس 2007) وولد اسمه علي (مواليد نهاية 2010).