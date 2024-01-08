نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بول جياماتي” يحصد أفضل ممثل رئيسي بفيلم "موسيقي أو كوميدي " من جوائز جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد الممثل بول جياماتي لجائزة أفضل ممثل رئيسي بفيلم "موسيقي أو كوميدي ".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من نيكولاس كيج عن فيلم " Dream Scenario "، وتيموثي شالامي عن فيلم " Wonka "، ومات ديمون عن فيلم " Air "، وبول جياماتي عن فيلم " The Holdovers "، وخواكين فينيكس عن فيلم "Beau Is Afraid"، وجيفري رايت عن فيلم " American Fiction".